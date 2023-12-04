Актёр, сыгравший Томми в The Last of Us, прокомментировал третью часть серии

В недавнем интервью изданию Dexerto Джеффри Пирс, сыгравший Томми в The Last of Us и The Last of Us 2, рассказал про третью часть серии. По словам актёра, Naughty Dog ещё не начинала работать над триквелом.

Исполнитель роли Томми в The Last of Us прокомментировал третью часть серии
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Пирс подчеркнул, что предоставляет только ту информацию, которой он располагает. Актёр не сомневается, что третья часть будет, но когда — он не знает. Вдобавок актёр отметил, что не переживает за сценарий и в этом плане полностью доверяет Нилу Дракманну.

Когда Нил вручит мне сценарий, я буду верить, что он будет идеальным, потому что так было до сих пор. И когда это произойдёт и меня спросят о третьей части The Last of Us, я обязательно скажу, что не знаю, о чём речь.

Также Пирс отметил, что было бы здорово получить в триквеле больше играбельных персонажей, помимо Элли.

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