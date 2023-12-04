Глава Xbox раскрыл число игроков Starfield

По словам главы Xbox Фила Спенсера, аудитория Starfield превысила уже 12 млн игроков. О преодолении рубежа в 11 млн игроков Microsoft рассказывала в октябре.

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Спенсер выразил благодарность всем поклонникам Starfield, которые поддерживали ролевую новинку Bethesda и помогли ей стать «огромным хитом». Он отметил, что Starfield вошла в десятку самых популярных игр внутренних студий Microsoft.

Говоря об ожиданиях долголетия Starfield, как, например, в случае с The Elder Scrolls 5: Skyrim, Спенсер подчеркнул, что это и является целью Microsoft. Сам он также уверен в будущем проекта. Глава Xbox напомнил, что уже скоро состоятся релизы сюжетного расширения Shattered Space и инструментария для моддинга.