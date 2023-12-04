Глава Xbox раскрыл число игроков Starfield

Позитивно настроенный глава Xbox Фил Спенсер раскрыл число игроков Starfield
По словам главы Xbox Фила Спенсера, аудитория Starfield превысила уже 12 млн игроков. О преодолении рубежа в 11 млн игроков Microsoft рассказывала в октябре.
Спенсер выразил благодарность всем поклонникам Starfield, которые поддерживали ролевую новинку Bethesda и помогли ей стать «огромным хитом». Он отметил, что Starfield вошла в десятку самых популярных игр внутренних студий Microsoft.
Говоря об ожиданиях долголетия Starfield, как, например, в случае с The Elder Scrolls 5: Skyrim, Спенсер подчеркнул, что это и является целью Microsoft. Сам он также уверен в будущем проекта. Глава Xbox напомнил, что уже скоро состоятся релизы сюжетного расширения Shattered Space и инструментария для моддинга.
Starfield доступна на PC и Xbox Series (и в Game Pass). В в Steam за последний месяц её порекомендовали только 56% игроков, а представители Bethesda даже попытались переубедить авторов негативных обзоров.