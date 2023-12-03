Starfield опробовало 12 млн игроков

Мы уже объявили о выходе следующего дополнения, Shattered Space, а также рассказали фанатам, что дадим им инструментарий для создания модов, чтобы они могли создавать собственный контент — это было очень важно и для Skyrim. Уверен, что Starfield будет на слуху ещё много лет.