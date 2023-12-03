Starfield опробовало 12 млн игроков

Недавно генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер принял участие в конференции CCXP, которая прошла в Сан-Паулу, Бразилия. В ходе своего выступления руководитель Xbox заявил, что Starfield от студии Bethesda опробовало уже более 12 млн игроков.

Starfield опробовало 12 млн игроков
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Ко всему прочему, Фил Спенсер поблагодарил геймеров за поддержку Starfield. Также он заверил, что тайтл будет на слуху ещё много лет.

Мы уже объявили о выходе следующего дополнения, Shattered Space, а также рассказали фанатам, что дадим им инструментарий для создания модов, чтобы они могли создавать собственный контент — это было очень важно и для Skyrim. Уверен, что Starfield будет на слуху ещё много лет.

Starfield — масштабная ролевая игра Bethesda, действие которой разворачивается в космосе. Игра получила тёплый приём критиков, но геймеры критикуют игру до сих пор.

Напомним, релиз Starfield состоялся 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.

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