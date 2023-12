Пользователей Call of Duty начали банить в NVIDIA GeForce NOW

Пользователи облачной игровой службы NVIDIA GeForce NOW начали жаловаться на неизвестный сбой, в результате которого игроки Call of Duty помечаются и впоследствии блокируются — использование платформы облачного гейминга стало расцениваться в игре как форма читерства, сообщает VideoCardz.

30 ноября к сервису NVIDIA GeForce NOW были добавлены игры Call of Duty. Запуск потоковой передачи в облаке, похоже, проходит не так хорошо, как многие надеялись. Игроки обратились в Reddit и Twitter, чтобы сообщить, что их учетные записи Activision блокируются после игры в игры Call of Duty через облако.

Microsoft подписала соглашение с NVIDIA о добавлении франшизы Call of Duty в свой сервис облачной потоковой передачи, чтобы успокоить регуляторов, обеспокоенных зарождающимся рынком во время приобретения Activision Blizzard. Добавление штаб-квартиры Call of Duty к облачному потоковому сервису стало началом реализации этого соглашения: последние игры Call of Duty стали доступны для воспроизведения через облако уже сейчас, а устаревшие игры Call of Duty появятся позже.