Реклама якутской The Day Before появилась на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Разработчики шутера The Day Before из якутской студии Fntastic опубликовали новый ролик. В нём авторы показали, что разместили рекламу игры на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

The Day Before — шутер от третьего лица, действие которого разворачивается после некой глобальной пандемии. Геймерам предстоит исследовать открытый мир в поисках ценной добычи и ресурсов, выполнять задания и сражаться с другими игроками.

Проект от российских разработчиков поступит в продажу в раннем доступе уже 7 декабря в 21:00 по московскому времени. Ко всему прочему, The Day Before занимает второе место в списке самых желанных игр Steam, уступая только шутеру The Finals от создателей Battlefield.