Создатели серии GTA объявили дату выхода первого официального трейлера GTA 6

Rockstar Games: ролик по новой части GTA выйдет 5 декабря
Американская видеоигровая компания Rockstar Games анонсировала дату и время первого официального трейлера шестой части боевика в открытом мире Grand Thief Auto (GTA). Информация об этом появилась на официальной странице Rockstar Games в социальной сети X (ранее — Twitter).
Согласно опубликованным данным, трейлер GTA 6 выйдет во вторник, 5 декабря, в 17:00 по московскому времени.
За час после публикации сообщение о выходе трейлера GTA 6 набрало более 520 тыс. отметок «нравится» и 30 тыс. комментариев, также новостью за первые 60 минут поделились более 184 тыс. раз.
Как стало известно ранее, действие GTA 6 будет разворачиваться в современном мегаполисе Вайс-Сити, за основу которого взят крупнейший город американского штата Флорида Майами. Игрокам предстоит управлять двумя главными героями — молодым мужчиной по имени Джейсон и девушкой латиноамериканского происхождения Лусией.
В Rockstar Games пообещали, что шестая часть GTA станет самой масштабной игрой в серии, превзойдя GTA 5.
GTA 5 вышла в 2013 году. За 10 лет в мире продали более 190 млн копий игры. Она принесла своим создателям в общей сложности более $8 млрд при бюджете в $265 млн, за счет чего GTA 5 называют самой успешной видеоигрой в истории.