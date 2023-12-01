Создатели серии GTA объявили дату выхода первого официального трейлера GTA 6

Американская видеоигровая компания Rockstar Games анонсировала дату и время первого официального трейлера шестой части боевика в открытом мире Grand Thief Auto (GTA). Информация об этом появилась на официальной странице Rockstar Games в социальной сети X (ранее — Twitter).

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Согласно опубликованным данным, трейлер GTA 6 выйдет во вторник, 5 декабря, в 17:00 по московскому времени.

За час после публикации сообщение о выходе трейлера GTA 6 набрало более 520 тыс. отметок «нравится» и 30 тыс. комментариев, также новостью за первые 60 минут поделились более 184 тыс. раз.

Как стало известно ранее, действие GTA 6 будет разворачиваться в современном мегаполисе Вайс-Сити, за основу которого взят крупнейший город американского штата Флорида Майами. Игрокам предстоит управлять двумя главными героями — молодым мужчиной по имени Джейсон и девушкой латиноамериканского происхождения Лусией.

В Rockstar Games пообещали, что шестая часть GTA станет самой масштабной игрой в серии, превзойдя GTA 5.