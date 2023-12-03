Названо количество человек, играющих в Minecraft ежемесячно

Пользователи обратили внимание на LinkedIn-профиль ведущего разработчика игр в Microsoft. В нём сотрудник компании поделился, что ежемесячно в Minecraft играет более 160 млн человек на всех платформах.

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Кроме этого, каждый месяц тайтл приносит прибыль в размере $ 100 млн. Напомним, в октябре Mojang объявила, что продажи песочницы преодолели отметку в 300 млн копий на всех платформах. Тайтл по-прежнему остаётся самой продаваемой видеоигрой в истории.

Последний раз авторы Minecraft раскрывали количество ежемесячных игроков весной 2021 года — тогда их число составляло около 140 млн. Песочница доступна на всех актуальных платформах.