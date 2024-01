Во что поиграть на новогодних праздниках: подборка длинных игр

Длинные новогодние праздники — отличное время, чтобы наверстать пропущенные игры 2023 года или вернуться к старым, но нежно любимым тайтлам. Чтобы вы не ломали голову над тем, во что же поиграть, мы составили список отличных игр, которые могут занять вас на все праздники.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Если вы собираетесь провести новогодние праздники в компании друзей или близких, то нет ничего лучше, чем ностальгические игровые вечера. The Skywalker Saga почти такая же обаятельная, как и оригинальная серия LEGO Star Wars. Разница лишь в том, что она пересказывает события всех фильмов франшизы: а это более 300 персонажей, 100 транспортных средств, несколько десятков планет и множество культовых моментов.

Persona 5 Royal

Persona 5 Royal станет отличным вариантом для тех, кто хочет скоротать сто с лишним часов. История о Фантомных ворах сердец медленно набирает обороты, но, зацепив игрока, не отпускает до самых титров. Персонажи, еще вчера выглядевшие незнакомцами, воспринимаются как родны, а на улицах Токио ориентируешься не хуже, чем у себя дома. Persona 5 Royal стоит дать шанс, даже если вы никогда не увлекались JRPG — возможно, она станет вашей первой любовью в жанре.

Yakuza: Like a Dragon

Если же вы, напротив, хорошо разбираетесь в JRPG и немного устали от популярных клише, самое время попробовать Like a Dragon. Седьмая часть серии Yakuza превращает традиционные для франшизы криминальные разборки в абсурдное приключение, от которого невозможно сдержать улыбку. Если сюжета на десятки часов и тонн опционального контента вам покажется мало, то есть хорошая новость — в конце января как раз выходит восьмая часть, Infinite Wealth, и вы будете в полной готовности к релизу.

The Witcher 3: Wild Hunt

Не интересны японские RPG? Не проблема. Новогодние праздники — самое время, чтобы еще раз пройти третьего «Ведьмака». Это одна из тех «вечнозеленых» игр, которые словно никогда не надоедают, даже если пройти их на 100% несколько раз. Геральт, Цири и компания — настолько обаятельные, интересные персонажи, что с ними совсем не хочется расставаться.

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 была, пожалуй, главной темой игровых дискуссий на протяжении всего 2023 года. Если вы остерегались игры из-за багов и откладывали прохождение до лучших времен, то праздники — отличный момент, чтобы наверстать упущенное. Как раз на днях Baldur’s Gate 3 получила еще один массивный патч, который, помимо всего прочего, исправил одну из основных претензий игроков — отсутствие внятных сюжетных эпилогов для всех персонажей. Теперь за судьбу рогатой дьяволицы Карлах будет не так обидно.

Elden Ring

Недавно FromSoftware заявила, что работа над дополнением Shadow of the Erdtree продвигается хорошо, но студия пока не готова подробно говорить о релизе. Раз так, то почему бы не пройти Elden Ring еще разок — или впервые? Прелесть игр FromSoftware в том, что разные билды кардинально меняют ощущения от сражений: попробуйте магию или чудеса, переключитесь на силовое оружие после легкого. Для ветеранов серии есть еще одна опция — прохождение с фанатским рандомайзером, который может изменить игру до неузнаваемости.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

В Tears of the Kingdom, как и в Breath of the Wild, можно залипать сутками напролет. Причем речь не только о поиске короков, открытии святилищ или прохождении побочных заданий: конструктор механизмов — это фактически отдельная игра внутри игры. Катапульты, прямоходящие роботы, парящие матациклы, бомбардировщики, вертолеты… При должном навыке можно собрать огромное множество смешных и полезных агрегатов.