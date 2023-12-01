Mundfish ответила на вопросы игроков о будущем Atomic Heart и втором дополнении

Студия Mundfish в официальном Discord-канале Atomic Heart ответила на некоторые вопросы фанатов об игре, втором дополнении, планах на будущее и не только.

Mundfish ответила на вопросы игроков о будущем Atomic Heart
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  • Гусь сыграет важную роль в геймплее и истории второго дополнения. Игровой процесс грядущего DLC будет довольно линейным и с определёнными возможностями вернуться к уже пройденным этапам.
  • Второе DLC будет сюжетным, а все новые механики найдут отражение в истории. Игроков ждут встреча с некоторыми знакомыми персонажами и, судя по всему, возможность немного узнать о прошлом главного героя.
  • Стоимость второго дополнения — 399 рублей.
  • По словам разработчиков, все игровые события будут иметь последствия в будущем.
  • Mundfish готовит кое-то интересное для моддеров (в студии любят и уважают все виды фанатского контента).
  • Фоторежим и режим «Орда», который упоминался в первой сессии QnA, не являются приоритетами в данным момент.
  • Работа над реализацией технологии рейтрейсинга всё еще продолжается.
  • До конца этого года разработчики собираются подвести итоги и представить планы на будущее.
  • В Mundfish также изучают различные способы расширения вселенной Atomic Heart (за пределами игр).

А мы напомним, что Atomic Heart вместе с сооснователем Mundfish Робертом Багратуни пополнили Зал Славы российской игровой индустрии.