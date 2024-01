Лучшие игры 2023 года на Android и IOS

По оценкам многих геймеров и профессиональных аналитиков, 2023 год стал крайне богатым для игровой индустрии. Мир еще никогда не видел такой лавины крупнобюджетных релизов, причем большая часть из них не разочаровала — в кои-то веки высоко оцененные проекты действительно заслужили свои оценки. Рассказываем о лучших релизах для мобильных платформ.

© Steam

Honkai: Star Rail

Видео дня

Honkai: Star Rail была фактически обречена на успех: новая игра авторов Genshin Impact не могла не привлечь внимание публики. К тому же, она привлекла его не только благодаря портфолио разработчиков. Star Rail — отличная пошаговая JRPG, которая променяла масштабы Genshin Impact на компактный геймплей, элегантные механики и хорошо написанный сюжет.

Play Store

Omega Strikers

Omega Strikers появилась будто бы из ниоткуда, но достаточно быстро завоевала аудиторию. Игра сочетает элементы MOBA и спортивного симулятора: по сути, это мини-футбол в формате 3 на 3, только каждый игрок управляет персонажем со своим арсеналом способностей. Кто-то лучше играет в защите, кто-то в нападении, другие стоят на воротах. Короткие, динамичные матчи сделали Omega Strikers одной из самых ярких сессионных игр этого года.

Play Store

Six Ages 2: Lights Going Out

Продолжение интерактивной книги Six Ages переносит знакомые механики в фэнтезийный пост-апокалипсис бронзового века. Игроку предстоит возглавить маленький клан, который выживает в опустошенных землях. Каждая сюжетная сценка предлагает множество решений, но среди нет правильных или неправильных — хотя советники клана, конечно же, считают иначе. Поклонникам отлично написанных книг и проработанных миров не стоит проходить мимо.

Steam

Luck be A Landlord

Luck be A Landlord со стороны кажется простой, но первое впечатление обманчиво: это неожиданно глубокий, полный контента roguelike, которого хватит на десятки часов. Игроку всего-то нужно крутить рулетку и выбирать одну из двух опций между каждым раундом, но по мере того, как арендная плата растет, выбор становится все тяжелее. К тому же, постепенно слот-машина обрастает новыми символами, и каждый обладает собственными свойствами.

Steam

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Как можно догадаться по названию, Ever Crisis — свежий спин-офф Final Fantasy VII, который пересказывает знаковые события классической JRPG с иных ракурсов. Да, в том числе с точки зрения Сефирота: одного из самых узнаваемых антагонистов в истории видеоигр. Мобильные тайтлы по мотивам Final Fantasy, как правило, не слишком впечатляют, но Ever Crisis заслуживает внимания, если вы хотите вновь погрузиться в приключения Клауда и компании.