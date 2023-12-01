В Call of Duty добавят Пола Атрейдеса и Фейд-Рауту Харконнена из «Дюны»

Разработчики Calll of Duty: Warzone и Modern Warfare 3 поделились деталями нового сезона в обоих шутерах. Уже 6 декабря в проекты добавят новые карты и режимы, а также новые скины — модели Пола Атрейдеса и Фейд-Рауту Харконнена из «Дюны». Основные нововведения авторы показали в отдельном ролике.

© WARNER BROS.

Внешность обоих оперативников основана на главных героях саги Дэни Вильнёва — в исполнении Тимоти Шаламе и Остина Батлера соответственно. Их добавят в игру в течение нового сезона поддержки, однако точной даты авторы пока не называют.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Пол Атрейдес

ACTIVISION/WARNER BROS.

Фейд-Рауту Харконнен

ACTIVISION/WARNER BROS