В Call of Duty добавят Пола Атрейдеса и Фейд-Рауту Харконнена из «Дюны»
Разработчики Calll of Duty: Warzone и Modern Warfare 3 поделились деталями нового сезона в обоих шутерах. Уже 6 декабря в проекты добавят новые карты и режимы, а также новые скины — модели Пола Атрейдеса и Фейд-Рауту Харконнена из «Дюны». Основные нововведения авторы показали в отдельном ролике.
Внешность обоих оперативников основана на главных героях саги Дэни Вильнёва — в исполнении Тимоти Шаламе и Остина Батлера соответственно. Их добавят в игру в течение нового сезона поддержки, однако точной даты авторы пока не называют.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Пол Атрейдес
ACTIVISION/WARNER BROS.
Фейд-Рауту Харконнен
ACTIVISION/WARNER BROS
Calll of Duty: Warzone и Modern Warfare 3 доступны на ПК, консолях PlayStation и Xbox.
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