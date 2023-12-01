VR-режим для ремейка Resident Evil 4 на PSVR 2 станет доступен 8 декабря

В сети появился релизный трейлер VR-режима для Resident Evil 4 (2023), где назвали дату выхода — 8 декабря для PSVR2.

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В ролике авторы показали разные локации и врагов, которых нужно будет устранять Леону. Режим игры от первого лица явно добавляет атмосферы оригиналу, поскольку жуткие твари внезапно оказываются гораздо ближе к игроку.

В трейлере ещё можно увидеть битвы с различными боссами и тир, где герой сможет попрактиковать свои навыки стрельбы.

Режим добавят с бесплатным обновлением для всех владельцев RE4 на PS5. В этот же день выйдет и специальная демо-версия.

Ранее Capcom похвасталась продажами ремейка и других игр из «платинового» списка. При этом сам ремейк Resident Evil 4 скоро выйдет на iPhone 15 и устройствах Apple с чипом M1 и выше — это произойдёт 20 декабря.