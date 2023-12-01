Питер Гриффин из «Гриффинов» появится в Fortnite

Пользователь соцсети X под ником MGA Lani опубликовал изображение, на котором можно увидеть, какие персонажи появятся в Fortnite со стартом первой главы пятого сезона.

Судя по картинке, в боевой пропуск войдут Питер Гриффин из мультсериала «Гриффины», Солид Снейк из франшизы Metal Gear Solid и другие персонажи.

Текущая глава завершится большим концертом Эминема под названием «Большой взрыв», который пройдёт 2 декабря (22:00 мск). Событие появится в меню «Поиск» за 30 минут до его начала. После концерта в королевской битве стартует первый сезон пятой главы. Epic Games говорила, что с этого момента в Fortnite начнётся «новая эра».