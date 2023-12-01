Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, декабрь 2023

Начало зимы — сравнительно тихий период в плане игровых релизов; поток интересных проектов возобновится только где-то к концу января. А пока вы готовитесь к долгим заморозкам, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store сейчас можно забрать Jitsu Squad: мультяшный битемап, вдохновленный Streets of Rage, Final Fight и другой классикой жанра. По словам самих разработчиков, игра совмещает механики аркадных экшенов и скорость таких файтингов, как Marvel vs. Capcom II и Super Smash Bros. Jitsu Squad доступна бесплатно до 7 декабря.

EGS

Mighty Fight Federation — трехмерный файтинг на четверых игроков, где каждый пытается остаться последним выжившим на арене. Игра отличается не только большим ростером из 14 персонажей, но и механиками, которые повышают глубину геймплея: от «хайпа», который расходуется на особые маневры, до старых добрых комбобрейкеров. Mighty Fight Federation также бесплатна до 7 декабря.

EGS

Комедийный детектив в антураже пиксельного нуара. Nut City Blues рассказывает историю о капитане Лисе и детективе Еноте: двух бравых стражах правопорядка, которым предстоит расследовать запутанные дела на улицах Нат-сити. Например, смертельно опасную загадку пиццы с ананасами.

Steam

В честь недавнего патча, который основательно перетряхнул баланс игры, в Steam навсегда стала бесплатной Killer Instinct — перезапуск одного из самых культовых файтингов в истории. Но предупреждаем заранее: в бесплатной версии доступен всего один персонаж, и он периодически меняется.

Steam

Наконец, DOMINO — очаровательное, нарисованное от руки приключение о мальчике, который решил бросить вызов плохой экологии. Он отправляется в мир снов, где глобальное потепление и экологические катастрофы материализуются в виде жутких монстров — только главный герой может дать им отпор при помощи смекалки и острого ума.