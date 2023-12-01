Вышел сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World представила сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Видео доступно на YouTube-канале компании.

© YouTube/GSC Game World

В сюжетном трейлере разработчики показали некоторых персонажей будущей игры — Бродягу, Коршунова, Фауста, Скифа и Далина. Также на вышедшем видео продемонстрировали ряд катсцен, которые встретятся в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Премьера ролика состоялась на презентации PC Gaming Show: Most Wanted. Также тайтл украинской студии получил награду как самая ожидаемая игра по версии жюри мероприятия.

В компании не стали изменять предполагаемую дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2. Согласно видео, в студии GSC Game World так же намерены представить тайтл в первом квартале 2024 года.