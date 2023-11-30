Lies of P, Honkai Star Rail и MUBI — Apple назвала лучшие игры и программы 2023 года
Apple опубликовала итоги премии App Store Awards 2023, в которой компания отбирает лучшие игры и приложения в магазине App Store. Корпорация Тима Кука назвала лучшей игрой для iPhone новый проект авторов Genshin Impact — Honkai Star Rail. Лучшим проектом для iPad стало инди-приключение Lost in Play, а игрой года на компьютерах Mac признали экшен Lies of P в стиле Dark Souls.
Итоги App Store Awards 2023
Игра года для iPhone
Honkai Star Rail — экшен от создателей Genshin Impact в фантастической вселенной.
Игра года для iPad
Lost in Play — милое приключение, рассказывающее о приключениях брата и сестры в их воображении.
Игра года для Mac
Lies of P — мрачный экшен про Пиноккио в стиле Dark Souls и Bloodborne от корейской студии Neowiz.
Лучшая игра в подписке Apple Arcade
Hello Kitty Island Adventure — симулятор жизни в стиле The Sims, где нужно обустраивать собственный остров в мире кошек.
Лучшее приложение для iPhone
AllTrails — программа для поиска оптимальных маршрутов.
Лучшее приложение для iPad
Prêt-à-Makeup — программа для создания образов и 3D-моделей человеческого лица.
Лучшее приложение для Mac
Photomator — редактор фотографий и изображений с глубоким функционалом.
Лучшее приложение для Apple TV
MUBI — стриминговый сервис в основном с классическими и фестивальными фильмами.
Лучшее приложение для Apple Watch
SmartGym — программа для занятий спортом с возможностью создания персонализированных программ тренировок.