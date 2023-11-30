Apple назвала лучшие игры и программы 2023 года

Apple опубликовала итоги премии App Store Awards 2023, в которой компания отбирает лучшие игры и приложения в магазине App Store. Корпорация Тима Кука назвала лучшей игрой для iPhone новый проект авторов Genshin Impact — Honkai Star Rail. Лучшим проектом для iPad стало инди-приключение Lost in Play, а игрой года на компьютерах Mac признали экшен Lies of P в стиле Dark Souls.

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Итоги App Store Awards 2023

Игра года для iPhone

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Honkai Star Rail — экшен от создателей Genshin Impact в фантастической вселенной.

Игра года для iPad

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Lost in Play — милое приключение, рассказывающее о приключениях брата и сестры в их воображении.

Игра года для Mac

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Lies of P — мрачный экшен про Пиноккио в стиле Dark Souls и Bloodborne от корейской студии Neowiz.

Лучшая игра в подписке Apple Arcade

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Hello Kitty Island Adventure — симулятор жизни в стиле The Sims, где нужно обустраивать собственный остров в мире кошек.

Лучшее приложение для iPhone

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AllTrails — программа для поиска оптимальных маршрутов.

Лучшее приложение для iPad

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Prêt-à-Makeup — программа для создания образов и 3D-моделей человеческого лица.

Лучшее приложение для Mac

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Photomator — редактор фотографий и изображений с глубоким функционалом.

Лучшее приложение для Apple TV

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MUBI — стриминговый сервис в основном с классическими и фестивальными фильмами.

Лучшее приложение для Apple Watch

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