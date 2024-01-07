Лучшие консольные эксклюзивы 2023 года

По оценкам многих геймеров и профессиональных аналитиков, 2023 год стал крайне богатым для игровой индустрии. Мир еще никогда не видел такой лавины крупнобюджетных релизов, причем большая часть из них не разочаровала — в кои-то веки высоко оцененные проекты действительно заслужили свои оценки. Рассказываем о самых высоко оцененных консольных эксклюзивах по версии Metacritic.