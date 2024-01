Лучшие консольные эксклюзивы 2023 года

По оценкам многих геймеров и профессиональных аналитиков, 2023 год стал крайне богатым для игровой индустрии. Мир еще никогда не видел такой лавины крупнобюджетных релизов, причем большая часть из них не разочаровала — в кои-то веки высоко оцененные проекты действительно заслужили свои оценки. Рассказываем о самых высоко оцененных консольных эксклюзивах по версии Metacritic.

Final Fantasy XVI — 87 баллов

Final Fantasy XVI еще до релиза стала предметом ожесточенных дискуссий. Часть поклонников франшизы была крайне недовольна тем, что разработчики сделали крен в сторону экшен-механик, отказавшись от традиционных канонов JRPG. Никакой партии, рудиментарный менеджмент экипировки… Но, тем не менее, игра получилась по меньшей мере достойной. Может, через пару лет сообщество сменит гнев на милость.

Pikmin 4 — 87 баллов

Pikmin 4 напомнила всему миру, что Nintendo Switch — дом для самых добрых, жизнерадостных и творческих проектов в индустрии. Стратегия о разноцветных человечках-пикминах и их приключениях в маленьком мире — не чета блокбастерам Marvel, но это не помешало игре найти свою аудиторию.

Marvel’s Spider-Man 2 — 90 баллов

Кстати о блокбастерах Marvel: продолжение Человека-паука на PlayStation сорвало похвальную кассу. Критики единогласно признали Marvel’s Spider-Man главным «попкорновым» хитом 2023 года и обязательной рекомендацией для любого обладателя PlayStation 5. Два Человека-паука по цене одного — аттракцион неслыханной щедрости!

Super Mario Bros. Wonder — 92 балла

Кажется, двухмерные платформеры про Марио обречены на всенародную любовь и высокие оценки критиков. Super Mario Bros. Wonder стала лучиком радости и воображения в не самое радостное время: почти все журналисты отмечают, что игра получилась невероятно изобретательной.

Metroid Prime Remastered — 94 балла

Ремастер Metroid Prime был одним из самых ярких сюрпризов года для владельцев Nintendo Switch. Релиз состоялся без малейшего предупреждения, даже физические копии игры появились в магазинах не сразу. Но благодаря сарафанному радио и безупречной репутации оригинала Metroid Prime Remastered не провалилась в продажах — да и оценки критиков оказались отличными.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 96 баллов