Хоррор The Medium получит русскую озвучку — она выйдет совсем скоро
Энтузиасты из любительской студии Designer Team опубликовали трейлер русской озвучки польского экшн-хоррора The Medium. Выпустить ее обещают уже 30 ноября этого года.
Средства на озвучку проекта команда собирала с донатов заинтересованных геймеров. Из запланированных 70 000 рублей энтузиастам удалось получить лишь 24 000. Этого хватило для записи довольно качественной многоголосой озвучки.
В работе над проектом были задействованы известные многим геймерам актеры дубляжа: Антон Макаров ( Fallout 4 , Divinity , Resident Evil 6 и Warcraft ), Ксения Петтай и многие другие.
The Medium была выпущена в январе 2021 году на ПК и Xbox Series, а позже добралась и до PlayStation 5.