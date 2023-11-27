Хоррор The Medium получит русскую озвучку

Энтузиасты из любительской студии Designer Team опубликовали трейлер русской озвучки польского экшн-хоррора The Medium. Выпустить ее обещают уже 30 ноября этого года.

© Cq.ru

Средства на озвучку проекта команда собирала с донатов заинтересованных геймеров. Из запланированных 70 000 рублей энтузиастам удалось получить лишь 24 000. Этого хватило для записи довольно качественной многоголосой озвучки.

В работе над проектом были задействованы известные многим геймерам актеры дубляжа: Антон Макаров ( Fallout 4 , Divinity , Resident Evil 6 и Warcraft ), Ксения Петтай и многие другие.