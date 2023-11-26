На YouTube появился раздел с играми

На YouTube появился новый раздел Playables, в котором пользователям доступны различные мини-игры. Об этом сообщает издание GSMArena.

Playables – это новый раздел в мобильном приложении YouTube или веб-версии для ПК, позволяющий играть в аркадные игры. О его появлении уже сообщил ряд пользователей с подпиской Premium.

На момент публикации новости сервис предлагал доступ к 37 различным играм вроде Angry Birds: Showdown, Brain Out, Basketball FRVR, Color Burst, Stack Bounce и не только.. Все игры запускаются в браузере настольного компьютера или в мобильном приложении YouTube без какой-либо установки.

GSMArena пишет, что формально Playables составит конкуренцию аналогичному разделу в Netflix.