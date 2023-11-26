На YouTube появился раздел с играми
На YouTube появился новый раздел Playables, в котором пользователям доступны различные мини-игры. Об этом сообщает издание GSMArena.
Playables – это новый раздел в мобильном приложении YouTube или веб-версии для ПК, позволяющий играть в аркадные игры. О его появлении уже сообщил ряд пользователей с подпиской Premium.
На момент публикации новости сервис предлагал доступ к 37 различным играм вроде Angry Birds: Showdown, Brain Out, Basketball FRVR, Color Burst, Stack Bounce и не только.. Все игры запускаются в браузере настольного компьютера или в мобильном приложении YouTube без какой-либо установки.
GSMArena пишет, что формально Playables составит конкуренцию аналогичному разделу в Netflix.
Масштабный релиз игрового раздела YouTube состоится до 28 марта 2024 года. В GSMArena считают, что именно после полноценного запуска в Google будут решать, развивать сервис или закрывать.