Лучшие видеокарты 2023 года

Видеокарта – это центр игрового компьютера. Именно она определяет, сможете ли вы насладиться новой игрушкой на максимальных настройках или же придется целый вечер подбирать правильные параметры в поисках высокого fps. Современные видеокарты ценятся не только за чистую производительность, но и дополнительные возможности, вроде генерации кадров или машинного обучения для дополнительного прироста производительности. Мы отобрали для вас пять видеокарт 2023 года, на которые стоит обратить внимание.

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Nvidia RTX 4090

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Видеокарта Nvidia RTX 4090 является самой мощной и передовой на сегодняшний день. Она основана на архитектуре Ada Lovelace и построена на GPU AD102, который несет 16 384 CUDA-ядра. Объем видеопамяти составляет 24 ГБ с разрядностью шины 384 бита. Видеокарта RTX 4090 предлагает огромный прирост производительности по сравнению с предыдущей моделью RTX 3080 Ti, особенно в играх с трассировкой лучей.

Nvidia

Также с этой видеокартой представили технологию Frame Generation (FG), которая генерирует дополнительные промежуточные кадры с помощью тензорных ядер. При покупке RTX 4090 можно смело покупать монитор с разрешением 4К и забывать про апгрейд на несколько лет. Эта видеокарта по мощности опередила время и потребности, и ее используют не только для игр, но и для вычислений с просчетами. По большому счету, играть можно даже в разрешении 8К, но в современных играх класса ААА (Triple A) количество кадров будет около 30-50 на максимальных настройках, что не очень комфортно, так как просадки будут сильно заметны. Но есть и минусы, самые значительные из которых – это непомерные требования к блоку питания и огромное тепловыделение. Стоимость начинается от 200 тысяч рублей, что тоже немало.

Radeon RX 7900 XTX

А вот топовая видеокарта от конкурирующей компании AMD, стоимость которой заметно ниже и составляет 120 тысяч рублей. Производительность, кстати, не критично ниже, а потому 7900 XTX занимает заслуженное второе место. Объем памяти такой же, как и у RTX 4090 и составляет 24 ГБ. Потоковых процессоров сильно меньше – 6144 шт, но видеокарты используют разные архитектуры и сравнивать количество процессоров максимально некорректно из-за разной производительности на ядро.

AMD

Шина памяти тоже 384 бита, что положительно сказывается при высоких разрешениях. Эта видеокарта в 8К уже не сможет показать вменяемую производительность. В среднем отставание от RTX 4090 составляет около 25%. Энергопотребление тоже ниже примерно на 25-30%. Среди минусов можно отметить не столь высокую производительность в сценах с RT, а также менее четкую картинку при использовании FidelityFX Super Resolution (FSR). Также эта карта хуже адаптирована для рендеринга видео и ускорения просчетов.

Nvidia RTX 4060

Третье почетное место уходит RTX 4060, которая имеет все шансы стать народным хитом из-за хорошего баланса стоимости и производительности. Видеокарты Nvidia линейки **60 всегда были хитами, и если открыть статистику у пользователей в магазине Steam, то на первом месте по количеству обладателей мы увидим RTX 3060, на втором будет RTX 2060, а GTX 1060 окажется на четвертом месте. Именно поэтому RTX 4060 через некоторое время займет свое законное первое место, как только рынок насытится видеокартами нового поколения.

Nvidia

RTX 4060 – это самая младшая видеокарта в актуальной линейке, так как RTX 4050 по какой-то причине не была выпущена. Количество CUDA-составляет всего 3072 штуки, объем памяти – 8 ГБ, а шина памяти вообще урезана до 128 бит. Зато плату можно купить за 30 тысяч рублей и играть во все современные игры в разрешении 1920 х 1080 на максимальных или высоких настройках, так как видеокарта поддерживает DLSS 3 и FG, которые заметно повышают частоту кадров. Эта видеокарта является идеальным решением, когда хочется играть в современные игры, но много средств тратить не хочется.

Radeon RX 7600

Четвертое место уходит видеокарте Radeon RX 7600, которая самую малость слабее, чем RTX 4060, но и стоит она еще дешевле на несколько тысяч рублей. Это тоже самая дешевая видеокарта в новой линейке, и она обеспечивает достойную производительность исключительно для разрешения 1920 х 1080. Конечно, ее можно использовать и при более высоком разрешении экрана, но настройки в играх придется сильно снижать, что отрицательно скажется на восприятии игры. Объем памяти составляет 8 ГБ при разрядности шины памяти 128 бит: тоже намекает, что выше Full HD лучше не забираться.

AMD

В ее распоряжении есть технология FidelityFX Super Resolution (FSR), но на нее не стоит возлагать больших надежд, так как пользоваться можно только самыми слабыми режимами увеличения производительности, иначе картинка посыплется. Генератора кадров тоже нет – это все прерогатива видеокарт от Nvidia. Также RX 7600 сильно просаживается в играх, которые используют Ray Tracing, но в разумных пределах. Эта карта еще чуток слабее, чем RTX 4060, но у нее тоже отличное соотношение цены и производительности, поэтому четвертое место она заслужила.

Nvidia RTX 4070

На пятом месте видеокарта Nvidia RTX 4070, которая на ступень выше RTX 4060. Карты линейки **70 тоже покупают достаточно много из-за относительно доступной цены. Многие спросят, почему это место не отдали чуть более дешевой RTX 4060 Ti, этому есть простое объяснение. Между RTX 4060 Ti и RTX 4070 достаточно большой зазор в уровне производительности, особенно в разрешениях 2560 х 1600 и выше, но слишком небольшая разница в стоимости, а именно - около 10 тысяч рублей.

Nvidia

По этой причине RTX 4060 Ti не выглядит интересной покупкой, так как она ближе к простой RTX 4060. В свою очередь, RTX 4070 предлагает уже хороший уровень производительности, даже в разрешении 4К. У нее 5888 CUDA-ядер, шина памяти уже 192 бита и сама память стандарта GDDR6X, а не GDDR6, как у RTX 4060 Ti. Объем видеопамяти составляет 12 ГБ, чего более чем достаточно для заданного уровня производительности. Видеокарта RTX 4070 хорошо сбалансирована и стоит своих денег.

Заключение