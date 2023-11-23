Авторы «Смуты» рассказали о доступных городах и дизайне уровней в игре

23 ноября авторы исторической игры «Смута» из российской Cyberia Nova опубликовали новый выпуск дневников разработчиков. В нём представители студии рассказали о доступных городах и дизайне уровней в тайтле.

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В «Смуте» геймеры смогут посетить как небольшие деревеньки, так и крупные города — Москву, Нижний Новгород, Ярославль и другие. Арт-директор проекта Алексей Давыдов заявил, что для создания локаций разработчики черпали вдохновение из картин русских художников.

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

После создания локации команда разработчиков отдаёт её на проверку историческим консультантам — эксперты проверяют её на достоверность и дают обратную связь. По словам Давыдова, особое внимание во время работы над игрой уделяется проработке освещения.