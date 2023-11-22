Перекупщики неудачно попытались нажиться на новом издании Baldur's Gate 3

В сети обратили внимание, что некоторые перекупщики попытались нажиться на предзаказах грядущего коллекционного издания Baldur’s Gate III — но потерпели неудачу в своих начинаниях.

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Стоимость нового физического издания под названием Deluxe Edition составит 80 долларов — однако «торговцы» начали продавать предзаказы на eBay по повышенным ценам, причём предложения доходят и до 300 долларов.

Ситуацию прокомментировал глава издательского подразделения Larian Майкл Доус, который отметил, что дефицита в Deluxe Edition не будет — это не ограниченное издание, к тому же компания уже готовит новые волны поставок после первого квартала 2024 года.

Он посоветовал заинтересованным фанатам дождаться дополнительных поставок издания и проигнорировать предзаказы новинки по высоким ценам от перекупщиков.

Кто-то из последних, вероятно, и подумал, что Deluxe Edition ждёт судьба коллекционного издания BG3 — его как раз уже нельзя приобрести, а цена разных предложений в отдельных случаях переваливает за 500 долларов. Но у нового физического издания таких проблем возникнуть не должно.

Deluxe Edition с разными бонусами будет доступно для PlayStation 5, Xbox Series и PC. Причём у Xbox в издание войдёт сразу три диска.