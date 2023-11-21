Сотрудник *Meta слил точную дату анонса GTA 6

В мире видеоигр назревает грандиозное событие: по слухам, анонс долгожданной GTA 6 состоится уже 3 декабря.

© ferra.ru

Эта информация была распространена благодаря анонимному источнику, утверждающему, что у него есть родственник, работающий в компании *Meta.

Согласно этим слухам, на **Facebook запланирована публикация зашифрованного сообщения, которое должно появиться именно 3 декабря.

Интересно, что администраторами этого поста являются Марк Адамсон, исполнительный вице-президент по маркетингу в Rockstar Games, и Джефф Кейли, организатор церемонии The Game Awards.

Хотя 3 декабря выпадает на воскресенье, история показывает, что Rockstar Games уже использовала воскресенье для тизеров своих игр, например, для Red Dead Redemption 2 в 2016 году.

Поэтому предполагается, что первый тизер GTA 6 может появиться именно в этот день, а полноценное представление игры состоится в рамках The Game Awards.

организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России *принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена