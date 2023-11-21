Редакция DualShockers представила десятку лучших персонажей видеоигр в истории

Десять лучших персонажей видеоигр в истории от DualShockers
Редакция портала DualShockers составила список лучших персонажей в истории видеоигр. Авторы выбрали десять игровых протагонистов, которые не просто меняют мир вокруг себя, но и оказывают влияние на игрока.
Первое место в списке заняла Элли Уильямс из дилогии The Last of Us. В DualShockers считают, что это самый комплексный и сложный персонаж в видеоиграх: он развивается на протяжении двух частей серии, принимает очень спорные для индустрии решения и вызывает эмоции у игроков.
На втором месте очутился Артур Морган из Red Dead Redemption 2. В издании отметили его арку искупления и строгие моральные принципы, которых он придерживался до самого конца. Замкнул тройку Кратос из серии God of War, который серьёзно изменился в последних двух играх серии и стал настоящим отцом.
В топ также попали Геральт из «Ведьмака», Капитан Шепард из Mass Effect и Лара Крофт из Tomb Raider.
Десять лучших персонажей в играх по версии DualShockers
- Элли Уильямс (The Last of Us)
- Артур Морган (Red Dead Redemption 2)
- Кратос (God of War)
- Геральт из Ривии («Ведьмак»)
- Капитан Шепард (Mass Effect)
- Джоэл Миллер (The Last of Us)
- Лара Крофт (Tomb Raider)
- Питер Паркер («Человек-паук»)
- Клементина («Ходячие Мертвецы» от Telltale)
- Сенуа (Hellblade: Senua's Sacrifice).