Эминема добавят в Fortnite

В начале декабря в Fortnite пройдёт музыкальный фестиваль, в течение которого геймеры смогут поучаствовать в специальной ритм-игре. Пользователи смогут объединиться до четырёх человек, чтобы образовать целую группу и исполнить известные композиции Леди Гаги , Imagine Dragons и других популярных групп.

Однако этими именами ивент, судя по всему, не ограничится. Датамайнеры обнаружили в файлах игры сразу два образа рэпера Эминема: молодую версию из 2000-х и более актуальную модельку певца. Судя по всему, его композиции также попадут в фестиваль Fortnite. Интересно, что ранее музыкант уже был в королевской битве — его музыку добавили на радио летом 2022 года. Возможно, в этот раз обычными песнями Epic Games не ограничится.