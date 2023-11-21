Анонсировано полное издание Cyberpunk 2077

Полное издание Cyberpunk 2077 с дополнением Phantom Liberty выйдет 5 декабря
CD Projekt RED анонсировала Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — полное издание Cyberpunk 2077. Оно выйдет в цифре и на дисках уже 5 декабря на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. На ключевом арте издания будет изображена женская версия Ви.
В Ultimate Edition войдёт сама Cyberpunk 2077 со всеми вышедшими патчами и шпионское дополнение Phantom Liberty с Идрисом Эльбой в главной роли. Оно вышло 26 сентября и получило положительные отзывы от критиков и игроков.
Оригинальная Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря 2020 года и стала самым большим скандалом в игровой индустрии за многие годы. На запуске экшен страдал от множества багов, мешающих проходить сюжетную линию, а на PS4 и Xbox One игра не удерживала стабильные 30 кадров при очень низком качестве графики. За последние три года разработчикам удалось исправить основные проблемы игры, а в начале 2024-го авторы приступят к разработке сиквела.