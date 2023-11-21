Анонсировано полное издание Cyberpunk 2077

CD Projekt RED анонсировала Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — полное издание Cyberpunk 2077. Оно выйдет в цифре и на дисках уже 5 декабря на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. На ключевом арте издания будет изображена женская версия Ви.

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В Ultimate Edition войдёт сама Cyberpunk 2077 со всеми вышедшими патчами и шпионское дополнение Phantom Liberty с Идрисом Эльбой в главной роли. Оно вышло 26 сентября и получило положительные отзывы от критиков и игроков.