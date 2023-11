Самые глупые прогнозы в игровой индустрии

Игровые журналы любят делать прогнозы на будущее и размышлять, как же будет развиваться индустрия — другой вопрос, что предсказания далеко не так часто становятся реальностью. Портал PC Gamer рассказал, какие из прогнозов редакции оказались самыми ошибочными за последние 30 лет.

2002 год — Физические клавиатуры станут пережитком прошлого

В 2002 году вышел тематический номер PC Gamer, посвященный будущему компьютерных технологий. Его автор довольно точно предсказал миниатюризацию компьютеров, рост популярности SSD, терабайтные жесткие диски и беспроводные устройства. А вот прогноз, что к 2012 году физические клавиатуры и мыши заменят голографические аналоги, так и не сбылся. Фильм «Особое мнение» навязал многим людям весьма странные идеи насчет компьютерных интерфейсов.

2005 год — EA захватит индустрию при помощи движка RenderWare

Сделка Electronic Arts по покупке студии Criterion Software и движка RenderWare была предметом горячих дискуссий в начале 2000-х. Для контекста, рыночная доля RenderWare в 2003 году составляла 70% — на нем разрабатывали огромное количество игр, в том числе крупные проекты, вроде GTA: San Andreas. А что если Electronic Arts начнет пользоваться своими правами на движок? Что если студии-лицензиаты перестанут получать свежие обновления вовремя? Но, как мы теперь знаем, ничего страшного не произошло. Поддержка RenderWare прекратилась всего год спустя из-за проблем совместимости с новым поколением консолей и конкуренции со стороны Unreal Engine.

2008 год — Трехмерные очки станут будущим гейминга

PC Gamer успешно предсказал рост популярности условно-бесплатных игр с микротранзакциями, превращение мобильных телефонов в игровые платформы и демократизацию инструментов для разработки игр… Однако трехмерные мониторы оказались гораздо менее долговечным трендом. На практике технология забылась довольно быстро.

2009 год — Baldur’s Gate 3 от CD Projekt выйдет в 2012

Конечно, всем всегда нравится строить теории насчет предстоящих релизов. Например, ходили слухи о том, что Кен Левин встанет во главе тогда еще зарождавшегося перезапуска серии XCOM, а Creative Assembly выпустит Total War про Вторую мировую к 2011 году. Одной из таких догадок была и судьба Baldur’s Gate 3. Якобы разработкой игры долгое время занималась Obsidian Entertainment, но позже проект передали в руки авторов «Ведьмака». История показала, что в итоге Baldur’s Gate 3 сделали совсем другие люди — но ожидание того стоило.

2009 год — Star Wars: The Old Republic станет «убийцей» World of Warcraft

После успешного старта World of Warcraft, которая похоронила Everquest 2, всем стало интересно, какой же проект свергнет титана Blizzard с трона. Одним из самых многообещающих претендентов была The Old Republic… Но впечатление было обманчивым. Конечно, игра добилась неплохих успехов и до сих пор держится на плаву, но World of Warcraft по-прежнему доминирует в нише ММО.

