В утекших файлах GTA 5 нашли упоминания сюжетного DLC и Bully 2

В сети утекли файлы базы данных Grand Theft Auto V, где нашли упоминание сюжетного дополнения и сиквела Bully — официально подлинность информации не подтверждена.

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«Срок годности» базы данных тоже неизвестен. Среди её файлов как раз упоминается сиквел Bully и уже вышедшие игры вроде Grand Theft Auto IV, Midnight Club: LA и Red Dead Redemption 2.

Пользователь под ником billsyliamgta отметил, что в файлах присутствует и отсылка к Тревору с джетпаком, что может указывать на сюжетное дополнение для GTA 5. Его якобы в итоге переработали для задания Grand Theft Auto Online (Doomsday Heist).

Нашли в файлах и аббревиатуру CNC, которая может указывать на режим «Копов и бандитов» (Cops ‘n’ Crooks). В прошлом журналист Джейсон Шрайер сообщал, что режим должен был разделить игроков на две противоборствующие стороны — но его отменили после гибели Джорджа Флойда в 2020 году, которая вызывала ряд скандалов и протестов в США.

Сиквел Bully упоминался ранее в 2019 году, игру якобы разрабатывала Rockstar New England, но через 18 месяцев производство свернули.

Сейчас Rockstar занята созданием Grand Theft Auto VI, первый трейлер которой покажут в начале декабря — предполагается, что премьера состоится в рамках церемонии The Game Awards 2023.