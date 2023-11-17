Создатель The Last of Us получит премию за огромный вклад в игровую индустрию

«История Нила Дракманна вдохновляет на самоопределение. Он прошёл путь от стажировки до должности соруководителя Naughty Dog. Его умение создавать игры, кинематографический игровой процесс, ориентированное на геймера глубокое повествование, уровень проработки персонажей дают осознание того, что всё это обогатило контент игр ААА-класса».