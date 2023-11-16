Steam Deck OLED поступает в продажу
Valve начинает продажи новой портативной игровой консоли Steam Deck OLED. Купить приставку можно в США, Канаде, Великобритании и Евросоюзе через магазин Steam, а также в Японии, Южной Корее, Тайване и Гонконге через Komodo.
В США и Канаде доступна ограниченная версия Steam Deck OLED Limited Edition с полупрозрачным корпусом. Но для борьбы с перекупщиками Valve ввела ограничения на продажу этой версии устройства.
Так, чтобы приобрести Steam Deck OLED Limited Edition пользователи должны иметь учётную запись Steam с «хорошей репутацией» и хотя бы одной покупкой на платформе, совершенной до 1 ноября 2023 года. На каждую учётную запись можно приобрести лишь одну консоль.
Стоимость Steam Deck OLED составляет:
- 512 ГБ – $550;
- 1 ТБ – $650;
- Limited Edition с 1 ТБ – $680.
Напомним, по сравнению с первой версией Steam Deck OLED получила OLED-дисплей с большей диагональю, оперативную память с частотой 6400 МГц, APU на базе 6-нм техпроцесса, увеличенное время автономной работы, а также новые модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.
Первые тесты показывают, что за счёт этих изменений средняя частота кадров в Marvel's Spider-Man Remastered увеличилась на 7,4%, а в Cyberpunk 2077 средний фреймрейт повысился на 8,9%.