Самые важные события за 30 лет ПК-гейминга

Релиз Doom — декабрь 1993

Первая выставка Е3 — июнь 1995

Релиз Quake — июнь 1996

Релиз Ultima Online — сентябрь 1997

Ultima Online сыграла настолько же важную роль для жанра ММО, что и Doom — для шутеров от первого лица. Она показала, что подобные игры имеют право на жизнь и могут привлечь аудиторию. И хотя события Ultima разворачиваются в типичном фэнтези-мире, по механикам она гораздо ближе к EVE Online, чем к World of Warcraft. Ultima Online — это песочница с динамической экономикой, которая меняется в зависимости от действий самих игроков.

Релиз Fallout — октябрь 1997

Видеокарта Voodoo2 — март 1998

Релиз StarCraft — март 1998

Релиз Thief: The Dark Project — декабрь 1998

Проект Looking Glass Studios был настоящим симулятором скрытного вора. Система освещения Thief позволяла игрокам буквально растворяться в тенях, тогда как продвинутый аудио-движок означал, что над каждым шагом стоило задумываться всерьез. Игра также примечательна высококлассным трехмерным левелдизайном — пожалуй, одним из лучших в индустрии. Миссии вроде Assassins и The Sword стали образцовыми примерами для пособий по созданию уровней. Бесчисленное множество игр так или иначе подразумевают элемент скрытности, но ни одна из них не превзошла Thief: The Dark Project.