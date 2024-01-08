Самые важные события за 30 лет ПК-гейминга

Портал PC Gamer отмечает свое тридцатилетие: в честь памятной даты журналисты рассказали о самых знаковых событиях в истории ПК-гейминга, случившиеся за это время.

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Релиз Doom — декабрь 1993

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Если рассуждать фактически, то ПК-гейминг зародился до выхода Doom — но именно она стала ключевым прорывом. Doom олицетворяет многие признаки, которые характеризуют компьютерные игры следующих десятилетий. Именно она зацементировала репутацию ПК как премиальной игровой платформы благодаря ультрасовременным технологиям. Влияние Doom на рынок невозможно переоценить, но, что самое главное, она до сих пор остается весьма популярной игрой благодаря портам на всех возможных платформах и сплоченному сообществу моддеров.

Steam

Первая выставка Е3 — июнь 1995

До появления Electronic Entertainment Expo играм на технологических выставках уделяли мало внимания. Собственно, Е3 и стала своеобразной реакцией на пренебрежительное отношение смежных индустрий: она была призвана продемонстрировать коммерческую и культурную важность гейминга. Первое время мероприятие предназначалось сугубо для представителей и специалистов игровой индустрии, но постепенно нашло отклик и среди широкой аудитории. Простенькие презентации игр и консолей превратились в экстравагантные представления от больших издателей.

Релиз Quake — июнь 1996

На рынке можно найти много шутеров, похожих на Doom, но ни одного, способного заменить собой Quake. Гибрид готического фэнтези и индустриального хоррора до сих пор остается неповторимым: даже сама id Software ни разу не возвращалась к оригинальному дизайну серии — франшиза ушла в сторону научной фантастики.

Возможно, это объясняется проблемной разработкой проекта. Длительный (по тем временам) процесс создания Quake был омрачен несколькими сменами дизайна и личными конфликтами, в результате одного из которых студию покинул Джон Ромеро. По сути, этот инцидент можно назвать одним из ранних примеров давления, которому подвергаются разработчики блокбастеров — со временем все стало еще хуже.

Steam

Релиз Ultima Online — сентябрь 1997

Ultima Online сыграла настолько же важную роль для жанра ММО, что и Doom — для шутеров от первого лица. Она показала, что подобные игры имеют право на жизнь и могут привлечь аудиторию. И хотя события Ultima разворачиваются в типичном фэнтези-мире, по механикам она гораздо ближе к EVE Online, чем к World of Warcraft. Ultima Online — это песочница с динамической экономикой, которая меняется в зависимости от действий самих игроков.

Релиз Fallout — октябрь 1997

На момент релиза Fallout жанр CRPG был официально мертв. ПК-геймеров интересовали только экшены и бунтарство — как раз последний пункт и помог игре стать успешной. Сатирический пост-апокалипсис и разветвленный сюжет позволял игроку почувствовать себя крутым героем боевиков, упрямцем, тупицей — кем угодно. Изометрическая камера и адаптивный дизайн квестов Fallout стал шаблоном для многих современных CRPG, и наследие проекта по-прежнему напоминает о себе в играх, вроде Baldur’s Gate 3.

GOG

Видеокарта Voodoo2 — март 1998

Видеокарта Voodoo от 3dfx первой получила аппаратное ускорение, однако именно Voodoo2 показала, на что способны GPU. Она не только повысила разрешение до 800х600: соединив две видеокарты вместе, пользователи могли получить аж 1024х768. Кроме того, Voodoo2 поддерживала двойное текстурирование пикселей, благодаря чему Quake 2 и Unreal выглядели феноменально. Другими словами, этот GPU ознаменовал самый значительный прорыв в компьютерной графике со времен появления 3D.

Релиз StarCraft — март 1998

Сейчас StarCraft помнят и знают благодаря двум вещам: огромной популярности в Южной Корее и киберспортивным состязаниям. Но есть причина, по которой игра смогла захватить сердца геймеров целой страны — она отточила механики RTS до совершенства. Blizzard взяла фундамент, уже глубоко проработанный в серии WarCraft, и перенесла его в научно-фантастическую вселенную, завязанную на конфликт трех асимметричных фракций. И нюансы стратегии за каждую из них удержали внимание игроков на десяток лет, сделав StarCraft одним из столпов зарождавшегося феномена киберспорта.

Blizzard Entertainment

Релиз Thief: The Dark Project — декабрь 1998

Проект Looking Glass Studios был настоящим симулятором скрытного вора. Система освещения Thief позволяла игрокам буквально растворяться в тенях, тогда как продвинутый аудио-движок означал, что над каждым шагом стоило задумываться всерьез. Игра также примечательна высококлассным трехмерным левелдизайном — пожалуй, одним из лучших в индустрии. Миссии вроде Assassins и The Sword стали образцовыми примерами для пособий по созданию уровней. Бесчисленное множество игр так или иначе подразумевают элемент скрытности, но ни одна из них не превзошла Thief: The Dark Project.

Steam

Движок GameMaker — ноябрь 1999

В девяностых в игровую индустрию можно было попасть двумя путями: либо через обучение программированию, либо через создание модов. Но в 1999 году датский ученый Марк Овермарс выпустил простой графический инструмент под названием Animo. Он привлек внимание публики, и разработчик начал добавлять новые функции, вроде системы частиц и поддержки сетей. Овермарс также изменил название своего проекта на GameMaker — со временем он станет символом демократизации разработки игр.

Релиз Deus Ex — июнь 2000

Deus Ex — кульминация всех инноваций ПК-гейминга, совершенных в девяностые. Стрельба Doom, скрытность Thief, диалоги и разветвленный сюжет Fallout в рамках одной амбициозной игры, которая стала триумфом жанра immersive sim: ответвления RPG, делающего акцент на системные миры и выбор игрока. Помимо этого, Deus Ex отметилась злободневным повествованием. Миром игры, где наступила технологическая антиутопия, правят таинственные организации, ответственные за все мыслимые и немыслимые теории заговора. Конечно, сейчас рассуждения Deus Ex смотрятся немного наивно, но, на самом деле, они до сих пор отчасти актуальны.

Steam

Windows XP — август 2001

Windows трансформировала ПК-гейминг. Она предложила совершенно новый уровень стабильности, совместимости и доступности, который просто не существовал во времена DOS. Деньки, когда приходилось вводить текстовые команды для установки и запуска игр, остались в прошлом. И если Windows 95 стала ключевым этапом перехода к новым интерфейсам, то Windows XP закрепила этот успех.

Релиз Battlefield 1942 — сентябрь 2002

В начале нулевых ПК-гейминг задался двумя важными вопросами: «можно ли играть в многопользовательские шутеры командами» и «каково было бы сражаться во Второй мировой». Battlefield 1942 ответила на оба одновременно. Она совместила повышенный интерес к истории, вызванный фильмом «Спасти рядового Райана», и стремительно развивающиеся компьютерные технологии, благодаря которым Unreal Tournament, Counter-Strike и Team Fortress стали многопользовательскими хитами. Battlefield 1942 не только поддерживала сражения на 64 игрока: она также предлагала огромные карты и разные виды техники, от танков до самолетов. Результатом стал беспрецедентный виртуальный котел, в котором постоянно бурлил экшен.

Релиз EVE Online — май 2003

Многие игры обещают свободу, но EVE Online — одна из единиц, что действительно дают ее игрокам. Будучи космической MMORPG с динамической экономикой и акцентом на PvP, EVE Online знаменита своими историями о противостоянии корпораций под руководством живых игроков. Виртуальная вселенная повидала амбициозные ограбления, нахальные убийства, комплексные шпионские игры и невероятно масштабные баталии в открытом космосе. Иными словами, это проект, построенный не просто для сообщества, а вокруг него.

Steam — сентябрь 2003