Команда S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировала новость о новом владельце

В GSC Game World, которая в настоящее время занимается S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, дали официальный комментарий относительно новости о новом владельце студии (комментарий предоставлен изданию ITC/IT Community). Немного предыстории: в сентябре в украинском и чешском реестрах в роли конечного бенефициара GSC Game World начал упоминаться Максим Криппа, а не её основатель Сергей Григорович. Это ожидаемо вызвало много вопросов.

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По словам комьюнити-менеджера GSC Game World Максима Ткаченко, никаких крупных изменений в компании не произошло, а обновление государственных реестров — это часть «непубличного инвестиционного соглашения», находящегося под строгим NDA. Григоровичи, согласно заявлению, остаются руководителями GSC Game World: Евгений, брат Сергея – СEO компании.

Криппа же, как отмечает Ткаченко, является инвестором и совладельцем GSC Game World. У него множество бизнесов (IT-компании, IT-стартапы и другие), а ещё он владеет киберспортивной организацией NAVI и инвестировал в бродкастера Maincast. Отметим, что Криппу связывают с онлайн-казино и беттингом, но в заявлении комьюнити-менеджера эти обвинения отрицаются.