У украинской студии-разработчика S.T.A.L.K.E.R. 2 сменился владелец

Украинская студия GSC Game World, разработчик серии игр S.T.A.L.K.E.R., получила нового конечного бенефициара. Как сообщает портал DTF, основатель Сергей Григорович покинул список владельцев компании 22 сентября — вместо него в реестре появилась кипрская организация GSC GAME WORLD GLOBAL LTD.

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По информации СМИ, она принадлежит бизнесмену и инвестору в сфере IT и киберспорта Максу Криппе. Также в марте этого года было зарегистрировано украинское юридическое лицо «ГСК Украина» (GSC UKRAINE LLC) с уставным капиталом в 100 тысяч гривен — ее главой является комьюнити-менеджер GSC Game World Екатерина Ткаченко.

В самой студии подтвердили смену собственника, однако подчеркнули, что на деятельность и проекты это не повлияет. Сотрудничество с Криппой они начали еще в 2020 году, заключив непубличное инвестиционное соглашение. При этом руководят компанией по-прежнему Сергей и Евгений Григоровичи, а их инвесторы не вмешиваются в творческий процесс, предоставляя разработчикам полную свободу выбора.