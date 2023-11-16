Тодд Говард рассказал о всех играх в своей карьере до Starfield

Глава Bethesda Game Studios и известный геймдизайнер Тодд Говард рассказал в интервью порталу Wired о своей карьере в индустрии: от «Терминатора» до Starfield.

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Тодд попал в Bethesda в далёком 1994 году в качестве продюсера. Его первой игрой, где он занимался именно дизайном, стала The Terminator: Future Shock. Ниже можно увидеть весь «таймлайн» карьеры разработчика вместе с его ролями и главными достижениями (отмеченными Wired):

1995 год — The Terminator: Future Shock. Роль: дизайнер. Достижение: управление мышью;

1996 год — The Elder Scrolls 2: Daggerfall. Роль: дизайнер, продюсер. Достижение: процедурно сгенерированные миры;

1998 год — The Elder Scrolls Adventures: Redguard. Роль: руководитель проекта. Достижение: смешивание жанров;

2002 год — The Elder Scrolls 3: Morrowind. Роль: геймдиректор. Достижение: бестселлер;

2006 год — The Elder Scrolls 4: Oblivion. Роль: геймдиректор. Достижение: основной прорыв;

2008 год — Fallout 3. Роль: геймдиректор. Достижение: постапокалиптическое новаторство;

2011 год — The Elder Scrolls 5: Skyrim. Роль: геймдиректор. Достижение: шедевр RPG;

2015 год — Fallout 4. Роль: геймдиректор. Достижение: игра года (прим. — не на The Game Awards);

2018 год — Fallout 76. Роль: исполнительный продюсер. Достижение: выход в онлайн;

2023 год — Starfield. Роль: исполнительный продюсер. Достижение: космический шутер.

В конце видео Тодд отметил, что в будущем, если Wired решит позвать его на новое интервью, рядом со Starfield будет лежать уже The Elder Scrolls VI.