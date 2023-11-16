Глава Bethesda Тодд Говард рассказал о всех играх в своей карьере до Starfield
Глава Bethesda Game Studios и известный геймдизайнер Тодд Говард рассказал в интервью порталу Wired о своей карьере в индустрии: от «Терминатора» до Starfield.
Тодд попал в Bethesda в далёком 1994 году в качестве продюсера. Его первой игрой, где он занимался именно дизайном, стала The Terminator: Future Shock. Ниже можно увидеть весь «таймлайн» карьеры разработчика вместе с его ролями и главными достижениями (отмеченными Wired):
- 1995 год — The Terminator: Future Shock. Роль: дизайнер. Достижение: управление мышью;
- 1996 год — The Elder Scrolls 2: Daggerfall. Роль: дизайнер, продюсер. Достижение: процедурно сгенерированные миры;
- 1998 год — The Elder Scrolls Adventures: Redguard. Роль: руководитель проекта. Достижение: смешивание жанров;
- 2002 год — The Elder Scrolls 3: Morrowind. Роль: геймдиректор. Достижение: бестселлер;
- 2006 год — The Elder Scrolls 4: Oblivion. Роль: геймдиректор. Достижение: основной прорыв;
- 2008 год — Fallout 3. Роль: геймдиректор. Достижение: постапокалиптическое новаторство;
- 2011 год — The Elder Scrolls 5: Skyrim. Роль: геймдиректор. Достижение: шедевр RPG;
- 2015 год — Fallout 4. Роль: геймдиректор. Достижение: игра года (прим. — не на The Game Awards);
- 2018 год — Fallout 76. Роль: исполнительный продюсер. Достижение: выход в онлайн;
- 2023 год — Starfield. Роль: исполнительный продюсер. Достижение: космический шутер.
В конце видео Тодд отметил, что в будущем, если Wired решит позвать его на новое интервью, рядом со Starfield будет лежать уже The Elder Scrolls VI.
Над играми Bethesda трудятся 450 человек, часть которых до сих пор работает над поддержкой Fallout 76 и других уже вышедших проектов. И Тодду не терпится продолжить приключение со своей невероятной командой в будущем.