Дэвид Харбор из «Очень странных дел» признался в любви к Starfield
Актёр Дэвид Харбор из «Очень странных дел» в новом интервью рассказал о своей любви к Starfield.
Сперва артист признался, что слышал о многочисленных спорах вокруг космического приключения, Тодда Говарда и самой студии Bethesda. Но его всё равно поражают «богатые» виртуальные миры, которые создаёт компания.
Харбор добавил, что в процессе прокачки персонажа пытался использовать лазейки для получения бесконечных денег и тому подобного. При этом своего героя он постарался не делать похожим на себя — персонаж у него оказался на порядок моложе самого актёра.
Харбор уже в прошлом рассказывал про своё увлечение играми. Ранее его можно было увидеть в одной из ролей экранизации Gran Turismo, а ещё он сыграл детектива Эдварда в грядущей Alone in the Dark (2023) — игру ранее перенесли на 2024 год.
Сама Starfield действительно продолжает вызывать споры среди аудитории — недавно некоторые расстроились, что её не включили в список номинантов «Игры года» по версии The Game Awards 2023.
Кроме того, не все до сих пор довольны техническим состоянием приключения, хотя разработчики продолжают улучшать бету грядущего крупного патча.
Кстати, Starfield не смогла удержаться в ежемесячном топе самых популярных игр на Twitch за октябрь.