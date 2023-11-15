Дэвид Харбор из «Очень странных дел» признался в любви к Starfield

Актёр Дэвид Харбор из «Очень странных дел» в новом интервью рассказал о своей любви к Starfield.

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Сперва артист признался, что слышал о многочисленных спорах вокруг космического приключения, Тодда Говарда и самой студии Bethesda. Но его всё равно поражают «богатые» виртуальные миры, которые создаёт компания.

Харбор добавил, что в процессе прокачки персонажа пытался использовать лазейки для получения бесконечных денег и тому подобного. При этом своего героя он постарался не делать похожим на себя — персонаж у него оказался на порядок моложе самого актёра.

Харбор уже в прошлом рассказывал про своё увлечение играми. Ранее его можно было увидеть в одной из ролей экранизации Gran Turismo, а ещё он сыграл детектива Эдварда в грядущей Alone in the Dark (2023) — игру ранее перенесли на 2024 год.

Сама Starfield действительно продолжает вызывать споры среди аудитории — недавно некоторые расстроились, что её не включили в список номинантов «Игры года» по версии The Game Awards 2023.

Кроме того, не все до сих пор довольны техническим состоянием приключения, хотя разработчики продолжают улучшать бету грядущего крупного патча.