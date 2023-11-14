Что такое фиджитал-игры, и почему о них все говорят

Сейчас все чаще можно услышать обсуждения т.н. фиджитал-спорта — феномена, который зародился в России совсем недавно. Кратко рассказываем, что из себя представляет новый цифровой спорт, в чем его преимущества и недостатки.

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Что такое фиджитал-спорт

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Прежде всего, стоит прояснить сам термин. Понятие «фиджитал» образовалось благодаря слиянию двух слов: «физический» и «диджитал» — то есть, цифровой. Фиджитал-спорт — это явление на стыке классического спорта, киберспорта и цифровых технологий. А если еще проще, то многоборье, которое совмещает физические и киберспортивные дисциплины.

Например, дисциплина фиджитал-хоккей подразумевает матч в компьютерном хоккейном симуляторе, после чего обе команды выходят на реальный каток. Фиджитал-футбол комбинирует матчи в FIFA и мини-футбол на настоящем поле. Или, скажем, фиджитал тактический бой — сочетание Counter-Strike: Global Offensive и лазертага.

В России фиджитал-спорт развивается под эгидой проекта «Игры будущего». Первый международный турнир по ряду дисциплин должен состояться в 2024 году — местом проведения соревнований станет Казань. Хотя ранее там уже проходили локальные состязания: среди обкатанных дисциплин были фиджитал-гонки, единоборства, баскетбол и хоккей.

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Преимущества фиджитал-спорта

По мнению министра спорта России Олега Матыцина, «Игры будущего» способны привлечь больше молодежи к физическим видам спорта. Сам руководитель проекта Игорь Столяров утверждает, что фиджитал-спорт не призван заменить собой киберспортивные или традиционные мероприятия — он должен помочь обеим категориям атлетов. Киберспортсмены больше увлекутся физическими занятиями, а физические спортсмены отточат свои навыки в цифровых дисциплинах. Столяров также отметил, что многие действующие спортсмены тратят много времени на спортивные видеоигры.

Помимо этого, фиджитал-спорт в теории предлагает более равные условия для атлетов вне зависимости от их уровня подготовки. Физические спортсмены, не имеющие большого опыта в киберспортивных дисциплинах, могут отыграть отставание во второй, реальной половине многоборья. Киберспортсмены, многие из которых не могут похвастать превосходной физической формой, компенсируют это результатами в цифровых состязаниях.

Наконец, многие отмечают потенциал фиджитал-спорта в качестве инструмента для популяризации спортивной жизни. Цифровой компонент априори привлекает внимание молодых людей, что способно помочь влить новую кровь в спортивный резерв.

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Недостатки фиджитал-спорта

Даже горячие сторонники явления признают, что, скорее всего, фиджитал-спорт не заинтересует спортсменов высочайшего уровня — даже при условии, что проект продолжит получать государственную поддержку. Пока он выглядит скорее ареной для полупрофессиональных атлетов, т.к. профессионалам невыгодно тратить время на двоеборье.

Кроме того, фиджитал-спорт немного нарушает стандартный вектор формирования спорта. Если обычно спортивные дисциплины зарождаются благодаря энтузиазму самих игроков, то фиджитал появился по инициативе государства, в качестве меры по привлечению геймеров к физическому спорту. Отчасти его также можно воспринять как реакцию на отчуждение России от крупнейших спортивных состязаний на международной арене. Из-за этого фиджитал не обладает широкой поддержкой фанатов или спортивных организаций — по крайней мере, на данный момент.