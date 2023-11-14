Дмитрий Чернышенко открыл церемонию «100 дней до «Игр будущего»

— Символично, что мы были первыми в космосе и будем первыми в истории человечества, кто проведет эти игры. Мы все стремимся к гармонии, и нам всем не терпится узнать, какими будут игры. Уже были проведены тестовые соревнования, где приняли участие 40 стран. На сами соревнования к нам приедут порядка 100 стран. Мы хотим, чтобы на первых играх были и наши имена, — передает слова Чернышенко корреспондент «Матч ТВ».