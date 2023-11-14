Дмитрий Чернышенко открыл церемонию «100 дней до «Игр будущего»
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыл торжественную церемонию «100 дней до Игр будущего», которая проходит во вторник в Москве на ВДНХ.
Международный турнир по фиджитал спорту «Игры будущего» впервые пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.
— Символично, что мы были первыми в космосе и будем первыми в истории человечества, кто проведет эти игры. Мы все стремимся к гармонии, и нам всем не терпится узнать, какими будут игры. Уже были проведены тестовые соревнования, где приняли участие 40 стран. На сами соревнования к нам приедут порядка 100 стран. Мы хотим, чтобы на первых играх были и наши имена, — передает слова Чернышенко корреспондент «Матч ТВ».
Также в мероприятии принимают участие руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, чемпионка игр по фигурному катанию Алина Загитова и другие звезды российского спорта.
В ходе церемонии также был представлен главный трофей турнира. Официальный старт тура трофея «Игр будущего» начнется в Москве и завершится на космодроме Байконур.