Талисманом первых "Игр будущего" станет жар-птица Мира

"Одним из древнейших космических светил является звезда по имени Мира. Ее возраст около 6 млрд лет. Мира в переводе с латыни означает "удивительный". Мы увидели взаимосвязь между птицей и звездой, их база наполнена огромнейшей силой и энергией. Она готова поделиться этим с людьми, открыта новому опыту", - объявили на церемонии.