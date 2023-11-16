Почему горожане в Cities: Skylines 2 — психопаты

Cities: Skylines 2 славится не только скандально плохой оптимизацией: при всем своем акценте на мелкие детали, игра порой выдает крайне нелепые ситуации, когда речь заходит об отдельных жителях города. Портал PC Gamer решил проследить за жизнью отдельно взятого NPC и поделился своими наблюдениями.

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Городские жители никак не развлекаются

По идее горожане должны посещать самые разные места: ходить в школы, заглядывать в парки и магазины, выгуливать домашних питомцев или хотя бы изучать новые районы города. Но нет. ИИ-жители не делают ничего. Причем не только ночью, когда нужно спать, но и днем. Они просто торчат в своих домах или во дворе и пялятся в пустоту, иногда отъезжая на работу.

Каждый раз, когда горожане выходят из зданий, их внешность полностью меняется

Каждый горожанин получает новое, процедурно сгенерированное тело каждый раз, когда он входит и выходит из любого здания. И сколько бы раз это не происходило, генератор случайных чисел постоянно создает уродливых людей. Да, наверное, сохранение внешности всех жителей до единого тратило бы больше ресурсов системы, но это все равно смешно, учитывая, сколько внимания разработчики уделили жизням горожан до релиза. Если Cities: Skylines 2 действительно должна создавать иллюзию, что каждый виртуальный человечек имеет свою жизнь, то получается это неважно.

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Пары расстаются через социальные сети

Жители в Cities: Skylines 2 достаточно интерактивны. Они заводят семьи, меняют фамилии (порой слишком часто) и анонсируют почти каждое свое решение в социальных сетях. И да, в том числе решения о расставании или разводе. Пара горожан, которое прежде всегда добирались до какой-то точки города вместе, на одном автобусе, начнут пользоваться разными маршрутами.

Горожане получают зарплату до того, как выйдут на работу