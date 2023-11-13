Создатель BioShock с горечью вспомнил свою отмененную игру про зомби

Создатель серии Bioshock Кен Левин вспомнил про свою отменённую игру Division 9, которая представляла «выживач» в мире зомби.

© Take-Two Interactive

Левин заговорил об игре в свете поста аккаунта Obscure Game Aesthetics в соцсети X, где как раз и вспомнили про Division 9 с помощью геймплейного трейлера и скриншотов. По словам геймдизайнера, это «без сомнений» была «лучшая игра, которую так и не удалось сделать».

Видео дня

Проектом примерно в 2005 году занималась команда, которая отвечала за SWAT 4. Геймплей был сосредоточен на поиске ресурсов, создании базы и спасении выживших в мире постапокалипсиса.

Левин пояснил, что в тот период игры про зомби не вызывали у него чувства, которое дарил «Рассвет мертвецов» — поскольку из жанра на рынке в основном присутствовали новинки серии Resident Evil. Судя по всему, Левин подразумевал огромное число зомби.

А в Division 9 игрокам пришлось бы совершать «вылазки» из торгового центра, рискуя своей жизнью ради сбора ресурсов и поиска людей.

В игре, по словам Левина, присутствовали и стратегические элементы. К примеру, нужно было восстанавливать энергию в разных частях города. Если игрок добивался этой цели, то во время ночных вылазок на улицах появлялось освещение.

Спасение людей помогало в создании базы — к примеру, если пользователь решал спасти доктора, то он начинал заниматься больными. А инженер помогал создавать новое оружие. В игру собирались внедрить целую RPG-механику для подобных деталей.

Впрочем, как считает Левин, самой «свежей» идеей проекта была концепция «бесконечных зомби» — живые мертвецы попросту не заканчивались и всегда представляли угрозу. Но теперь в индустрии уже появилось много игр, где реализовали похожую идею (вроде Left 4 Dead).

Division 9 так и не вышла за пределы создания демо с концептом, хотя права на игру собиралась приобрести студия Vivendi. Однако в тот период Take-Two Interactive купила студию Левина Irrational Games, отказавшись от инициативы.