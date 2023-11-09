В похожей на BioShock Infinite игре Clockwork Revolution будут этические дилеммы

Руководитель студии inXile Entertainment Брайан Фарго дал интервью, в котором затронул тему ролевой игры от первого лица Clockwork Revolution. Её анонсировали этим летом, а сходство с BioShock Infinite было названо случайностью.

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Брайан рассказал, что в будущей игре предстоит столкнуться с моральными дилеммами. В пример он привёл ситуации, когда необходимо отправиться в прошлое и поквитаться с убийцей до того момента, как он стал злодеем. Могут быть и шуточные ситуации, вроде попадания в прошлое шляпы, которая задаст новую моду.

Фарго упомянул, что несмотря на то, что inXile принадлежит Xbox Game Studios, разработчикам дали полную свободу. Также студия не против помощи искусственного интеллекта, но только лишь для рутинной работы — создание и внедрение чего-либо созданного нейросетью в игру не планируется.