В Counter-Strike 2 вышел новый патч

9 ноября для Couner-Strike 2 вышел большой патч, вносящий множество важнейших изменений в новую версию шутера. Разработчики поработали над тикрейтом игры — теперь резкие движения, вспышки от выстрелов и другие мгновенные действия отображаются в следующем кадре, что должно серьёзно повлиять на геймплей.

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Valve услышала просьбы геймеров и добавила поиск игры вчетвером в Премьер-режиме. В этом случае игрока, нашедшего матч в одиночку, нельзя будет выгнать из команды. Разработчики также скорректировали алгоритм восстановления рейтинга в Премьер-режиме после долгого периода неактивности.