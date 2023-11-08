Подарок на день N7: BioWare тизерит новую Mass Effect
Популярность серии Mass Effect сделала 7 ноября праздником для поклонников игры — а именно, днем N7. BioWare обычно не упускает возможности поздравить фанатов с памятной датой, но на этот раз создатели франшизы пошли еще дальше и приготовили самую настоящую ARG. Портал PC Gamer рассказал, как все прохоидло.
Ранее BioWare заявляла, что следующая Mass Effect не будет прямым продолжением Andromeda или оригинальной трилогии, однако новая игра все же связана с предыдущими. Цитата из тизера Epsilon взята прямо из спрятанного сообщения прошлого года: тогда отправителем была Лиара Т’Сони, одна из главных персонажей оригинальной трилогии.
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