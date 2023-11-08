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Подарок на день N7: BioWare тизерит новую Mass Effect

Популярность серии Mass Effect сделала 7 ноября праздником для поклонников игры — а именно, днем N7. BioWare обычно не упускает возможности поздравить фанатов с памятной датой, но на этот раз создатели франшизы пошли еще дальше и приготовили самую настоящую ARG. Портал PC Gamer рассказал, как все прохоидло.

Подарок на день N7: BioWare тизерит новую Mass Effect
© BioWare

Ранее BioWare заявляла, что следующая Mass Effect не будет прямым продолжением Andromeda или оригинальной трилогии, однако новая игра все же связана с предыдущими. Цитата из тизера Epsilon взята прямо из спрятанного сообщения прошлого года: тогда отправителем была Лиара Т’Сони, одна из главных персонажей оригинальной трилогии.

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