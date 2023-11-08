Подарок на день N7: BioWare тизерит новую Mass Effect

Но на этом фанаты не остановились. Они расшифровали еще один фрагмент сигнала бедствия и получили Oculon — еще одно из ранних производственных названий Mass Effect. Кроме того, всплыла дата — 2819 год. Именно тогда Ковчеги прибыли в кластер Элей в Mass Effect: Andromeda.