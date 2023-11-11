Самые ужасные коллекционные консоли

Коллекционные издания видеоигр уже давно стали обычным явлением, но на их фоне можно легко забыть, что кроме самих игр существуют и коллекционные консоли. Уникальный дизайн, дополнительный мерч, стилизованные геймпады — как правило, ограниченные издания платформ стоят своих денег. Но бывают случаи, когда цена, мягко говоря, не соответствует качеству. Портал slashgear.com рассказал о худших коллекционных консолях.

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Оригинальная Xbox в стиле Hello Kitty

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Сейчас видеоигры настолько популярны, что на консоли может выйти практически любой проект — и никто не обратит внимания. Но так было далеко не всегда. На запуске оригинальная Xbox метила в аудиторию американских геймеров постарше, преимущественно парней. Не зря ведь список самых кассовых релизов платформы включает Halo, Ninja Gaiden Black и Dead or Alive 3.

За играми для младшей возрастной категории людям приходилось идти к Nintendo, но Microsoft решила изменить положение сил на рынке и выпустила брендированный набор Xbox в стиле Hello Kitty. Розовый, конечно же для девочек. Звучит не так уж и плохо, но проблема в том, что приобрести специальное издание консоли можно было только при покупке дорого телевизора за $5 000. Барьер входа оказался непреодолимым для многих отцов, которые хотели порадовать своих дочерей.

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Marlboro Atari Lynx

Atari начала заниматься производством консолей раньше Nintendo и Sega, но когда конкуренты сократили технологический разрыв, американцы с трудом пытались не отставать. Одним из крупнейших провалов компании была Atari Lynx — первая и единственная портативная консоль фирмы. Она продержалась в продаже всего пару лет и получила менее 100 игр, однако Atari так хотела добиться успеха, что заключила партнерское соглашение с производителем сигарет Marlboro. Любой геймер мог обменять очки, спрятанные внутри сигаретных пачек, на право поучаствовать в розыгрыше уникальной Atari Lynx, оформленной в красном цвете.

Да, вы все правильно поняли. Atari пыталась рекламировать портативную консоль для детей при помощи акции, поощрявшей курение среди несовершеннолетних. На фоне столь сомнительных бизнес-решений неудивительно, что компания вышла из производства консолей пару лет спустя.

Reddit

GameCube Platinum

Первые устройства Nintendo обладали сравнительно скромным дизайном, но японская компания вскоре поняла, что аудитории нравятся самые разные оттенки цветов. Game Boy и Nintendo 64 выходили в полупрозрачных и матовых вариациях, и этот паттерн продолжился в следующих поколениях консолей — в том числе GameCube.

На коробке платиновых GameCube красовалась надпись «ограниченное издание», но на практике этот ярлык продержался недолго. Nintendo в конце концов удалила эти данные и просто начала выпускать устройства платинового цвета. Чем они отличались от «ограниенных»? По сути, ничем, кроме коробки: платиновые GameCube оказались одними из самых распространенных консолей на рынке.

Game Boy Micro в стиле Mother 3

Mother 3 уже много лет является объектом горячих дискуссий для многих журналистов и геймеров со всего мира. Культовую RPG можно назвать самым известным проектом Nintendo, который японцы отказываются выпускать за рубежом, а в самой Японии ему посвятили, пожалуй, худшую версию Game Boy.

Game Boy Micro считается чем-то вроде изгоя в библиотеке портативок Nintendo. Оно действительно соответствует своему названию: это самый маленький Game Boy из всех существующих, но за компактный форм-фактор пришлось расплачиваться характеристиками. Например, отсутствием обратной совместимости.

Чтобы отпраздновать релиз устройства, Nintendo выпустила ограниченную версию Game Boy Micro, оформленную под Mother 3. Правда, судя по всему, производителя подвело защитное покрытие для пластика: лакировка вокруг кнопок облупливалась достаточно быстро. К тому же, некоторые надписи на самой консоли были отпечатаны просто некорректно.

Nintendo Swarowski

В начале 2000-х на рынке начали появляться Game Boy Advance SP, Nintendo DS и Wii, отделанные кристаллами Swarowski. Компания даже предлагала заинтересованным геймерам заплатить каких-то $300, чтобы те принесли свои устройства и лично выбрали узор из камней. Даже Пэрис Хилтон приложила руку к созданию одного из таких дизайнов.

Но, наверное, вряд ли нужно подробно объяснять, почему портативные консоли, покрытые стразами, были плохой идеей. И речь не только о дурновкусии: кристаллы не славятся тем, что плотно прилегают к другим поверхностям. Особенно если эти поверхности находятся в регулярном контакте с человеческими ладонями и пальцами.

Reddit

David Morris International Game Gear

На новогодних праздниках 1993 года британская компания David Morris International продавала, вероятно, самый дорогой экземпляр Game Gear. Корпус портативной консоли состоял из чистого золота и был инкрустирован 46 каратами бриллиантов. Одно только золото весило в два раза больше, чем обычная консоль, но дальше — хуже. Уникальное устройство было оценено журналистами в 55 000 фунтов стерлингов, или $75 000 по курсу того времени.