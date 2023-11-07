Разработчик рассказал, как еще могли назвать Half-Life

Шутер Half-Life от Valve обрёл культовый статус. Разработка игры длилась несколько лет, а на ранних этапах определиться с названием команда не могла, поэтому придумала различные варианты, о которых поведал дизайнер уровней Дарио Казали.

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В рамках серии роликов Half-Life 25 Year Developer Commentary разработчик рассказывает о процессе создания игры, прикрепляя страницы из дневников или фотографии из студии. Как оказалось, среди вариантов для названия кодового проекта Quiver были Bent, Dirt, Lead, Pressure, Pressure Chamber, Pressure Pit, Free Radical и Screwed.

Но наиболее примечательными вариантами названия стали Crysis и Fallout. Позднее эти наименования заимели другие успешные серии, причём первая Fallout вышла за год до Half-Life — видимо, это название Valve придумала где-то в 1996 году. В итоге разработчики остановились на Half-Life.