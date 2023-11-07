Бывшие тестеры Dragon Age: Dreadwolf проведут забастовку перед офисом BioWare

Keywords Studios была ответственна за тестирование Dragon Age: Dreadwolf, однако BioWare отказалась продлять контракт с компанией, из-за чего многие сотрудники потеряли работу. Теперь они планируют провести забастовку перед офисом создателей Mass Effect и Dragon Age.

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Главной целью пикета является восстановление рабочих в качестве ключевых сотрудников для возможности заключить контракт с другими работодателями. Протестующие не будут препятствовать проходу в офис и планируют вести диалог с работающими сотрудниками.

Примечательно, что профсоюз Keywords Edmonton United подал уведомление о протесте в Совет по трудовым отношениям, а EA и BioWare якобы выступили против забастовки. Это объясняется тем, что тестировщики работали в удалённом формате.