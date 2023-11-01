Актриса Молчуньи из Metal Gear Solid 5 обсудила сексуализацию героини

Стефани Юстен, подарившая внешность и голос Молчунье из Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, дала обширное интервью. Она обсудила своё отношение к серии и непосредственно к героине.

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Юстен считает, что MGS 5 оставила после себя большое наследие, поэтому для актрисы стало честью иметь такую игру в портфолио. Она получила большой опыт и удовольствие от работы с Хидео Кодзимой — геймдизайнер был предан проекту и контролировал практически каждый аспект, включая сеансы захвата движений.

Молчунья была в центре дебатов СМИ о сексуализации женщин в игровой индустрии. Юстен было интересно наблюдать за дискуссиями, но она уважает выбор, сделанный Хидео Кодзимой. К тому же Стефани интересно то, что видеоигры являются фантастическим миром, поэтому такой «показательный» образ Молчуньи не вызывает у актрисы вопросов.

Однако Стефани понимает и противоположную точку зрения, учитывая, что с 2015 года времена изменились. Теперь люди хотят большей репрезентации разных сторон общества, а сам наряд Молчуньи может показаться непрактичным и слишком откровенным.

Актриса уклонилась от ответа на вопрос о возможности снова исполнить роль Молчуньи. Стефани считает, что история героини вполне завершённая, но актрисе было бы интересно исследовать прошлое персонажа.

Что касается текущих планов Стефани, то она бы хотела снова поработать с Хидео Кодзимой, а пока Юстен продолжает заниматься музыкой. Следующим альбомом с её участием станет Intermission. В дальнейшем актриса продолжит заниматься озвучиванием и песнями, а также хотела бы попробовать себя в проектах по «Звёздным войнам» или фэнтезийным мирам.