Смит: успех Team Spirit на The International принесет России еще больше побед

"Наши соотечественники показали достойный результат, которым они могут гордиться, - сказал Смит. - После их победы на The International в 2021 году киберспорт в нашем регионе стал развиваться еще активнее. Можно сказать, что лидерство России по количеству спортсменов и команд в плей-офф этого года - результат их прошлой победы. Поэтому я уверен, что второе чемпионство в будущем принесет нашему региону еще больше побед".