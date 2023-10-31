Игроки в "Танки" оказались заложниками позиции руководства Wargaming

Компания Wargaming, разрабатывающая многопользовательские игры World of Tanks и World of Warships, объявила о запуске сбора средств для Украины среди своих пользователей. В российской Lesta Games, оперирующей играми "Мир танков" и "Мир кораблей", отрицают всякую связь с этими действиями. В Госдуме в свою очередь говорят о возможности полной блокировки Wargaming и ее продуктов в России.

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Что произошло? В рамках благотворительного проекта WargamingUnited геймерам предлагают купить специальные пакеты на украинскую тематику, созданные художниками студии Wargaming Kyiv. Все собранные средства пойдут на покупку машин скорой помощи для Украины.

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В российском правовом поле это может стать проблемой как для компании, так для ее сотрудников, так и для игроков, активно донатящих в игру.

Уже неоднократно возбуждались дела по факту оказания финансовой и другой помощи вооруженным силам Украины. Задержания подозреваемых по таким эпизодам происходили в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах. Летом дело о финансировании терроризма Следственный комитет завел против украинского бизнесмена Евгения Черняка из-за перечисления денег на нужды ВСУ.

Кроме того, Росфинмониторинг весной 2022 года выпускал заявление, где разъяснялось, что оказание финансовой, материально-технической и иной помощи Украине, в том числе ВСУ, влечет уголовную ответственность по ст. 275 УК ("Государственная измена"), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Вероятно, предполагая возможность такого водораздела, а заодно и с целью вывести бизнес и партнеров из-под риска санкций, руководство Wargaming в 2022 году приняло решение о разделении компании и об уходе из России и Беларуси. Wargaming сосредоточилась на глобальном рынке, а бизнес в России и Беларуси был передан российской компании Lesta Games, изначально отвечавшей за "морской" проект. Компания, основанная в 1991 году Маликом Хатажаевым, переименовала игры в "Мир танков" и "Мир кораблей". Разделение было неравномерным, так, например, игра World of Warplanes полностью отошла Wargaming, российских серверов для нее нет.

Работать на других рынках в соответствии с лицензионным соглашением Lesta Games права не имеет. Офисы компании есть в Москве, Санкт-Петербурге и Минске. Wargaming базируется на Кипре. У нее есть студии в Киеве, Праге, Хельсинки, Чикаго и других городах.

Разделение как тактический ход не является уникальным кейсом на IT-рынке. Например, можно вспомнить "развод" одного из лидеров российского рынка кибербезопасности - компании Group IB. Глобальный бизнес остался под тем же самым брендом, а внутренний стал продвигаться под маркой F.A.C.C.T. Прямо сейчас же, фактически в режиме реального времени, мы можем наблюдать за тем, как похожим путем идет "Яндекс".

"Сделка позволит решить проблемы с развитием новых технологий "Яндекса" за рубежом и продажей их на мировых рынках, а российская часть бизнеса сможет работать в России, соблюдая российские законы", - цитируют консультанта по финансированию и структурированию сделок Александра Волчкова РИА Новости.

Следом было объявлено и о разделении контента для игроков. Игроки должны были выбрать, на каких серверах они хотят продолжить играть - Wargaming или Lesta. В первом случае играть можно будет с игроками из стран Европы, США и других регионов, а пополнять счет при помощи всех глобальных платежных систем, а во втором - играть с игроками из России и Беларуси, а пополнять счет в том числе при помощи карт Мир. На совершение выбора у игроков было четыре месяца, в течение которых они могли попробовать оба варианта и остановиться на более предпочтительном для себя.

"С момента разделения компании будут развивать свои игровые продукты независимо друг от друга, - говорит операционный директор московского офиса Lesta Games Гаухар Алдиярова. - Если сразу после разделения игры были практически идентичны друг другу, то уже через полгода количество отличий значительно возросло. В дальнейшем же игры станут абсолютно разными", - добавила она.

Сразу после заявления руководства Wargaming о поддержке ВСУ многие игроки вновь активизировали усилия по переходу из европейского домена в российский, говорит замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Я получил много сообщений от геймеров, которые в свое время не воспользовались возможностью переноса своих аккаунтов из World of Tanks в российский "Мир танков", которым управляет Lesta Games, и теперь об этом жалеют", - сообщил депутат.

К сожалению, в настоящее время провести переход с сохранением игрового профиля уже не получится - игры уже слишком сильно отличаются друг от друга.

Горелкин рассказал, что политика Lesta Games полностью соответствует российским культурно-историческим ценностям.

"В отличие от продукта Wargaming, в играх продвигаются не западные нарративы, а герои русских народных сказок и российских кинокартин, реконструируются исторические сражения Великой Отечественной войны, продвигается контент с использованием российской государственной символики", - сообщил депутат.

Например, в мае 2023 года совместно с музеем Сталинградской битвы был сделан специальный ангар ко Дню Победы.

В Lesta Games особо отмечают, что действуют строго в рамках закона.

"Все финансовые операции нашей группы компаний производятся в строгом соответствии с законодательством РФ и РБ. И все, что мы зарабатываем, мы тратим на поддержание текущих проектов, разработку новых игр и поддержку и развитие своей инфраструктуры", - говорит Алдиярова.