Звезда «Баффи» Сара Мишель Геллар анонсировала конкурс по Diablo 4

Недавно актриса Сара Мишель Геллар, известная по роли в сериале «Баффи — истребительница вампиров», снялась в рекламе Diablo 4. В ролике звезда анонсировала конкурс, посвящённый запуску «Сезона крови» в игре.

© Чемпионат.com

Участникам необходимо записать видео, в котором они должны объяснить или показать, почему именно они лучше всего подходят на роль охотника на вампиров. Причём ролик не должен содержать трюков или других опасных действий.

Победителей будет трое. Каждый из них получит письмо с автографом Сары Мишель Геллар, код пополнения кошелька Battle.net на сумму 500 долларов и набор предметов охотника на вампиров.